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вторник, 15 октября 2019 09:11

"Тейлор — самый перепуганный арбитр, которого встречал" - Степаненко

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&quot;Тейлор — самый перепуганный арбитр, которого встречал&quot; - Степаненко
Тарас Степаненко считает свое удаление несправедливым. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал удаление в матче против Португалии, об этом пишет "Спортарена".

"Этот же судья удалил меня в матче с" Айнтрахтом ". Это самый испуганный арбитр, которого я встречал. В эпизоде ​​с первым карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Карточку мне дали от испуга.

Я за эти 20 минут потратил больше нервов, чем за всю игру. К сожалению, судья не дал мне до конца сыграть в матче ", - цитирует Степаненко "footballua.tv".

Напомним, что Степаненко во втором тайме покинул поле из-за перебора желтых карточек.

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Украина набрала 19 очков в семи матчах отбора на Евро-2020 и гарантировала себе первое место в группе. Следующим летом команда Андрея Шевченко сыграет на чемпионате Европы. В заключительном матче отбора сине-желтые 17 ноября сыграют против Сербии на выезде.

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