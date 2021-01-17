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воскресенье, 17 января 2021 14:23

Тарье Бе выиграл гонку с массового старта

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Тарье Бе выиграл гонку с массового старта
Тарье Бе (справа) вместе с братом Йоханнесом. Фото Рейтер

Норвежский биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку с массового старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вторым был австриец Феликс Ляйтнер, третьим - Бенджамин Вегер из Швейцрии.

Украинец Дмитрий Пидручный с двумя промахами на первой лежке и первой стойке финишировал на 20 месте.

Победитель вышел из стрельбища четвертым но сумел на последнем этапе обойти основных соперников.

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В 15-30 в Оберхофе состоится женский масс-старт. Ни одна из украинок туда не пробилась.

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