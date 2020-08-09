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воскресенье, 09 августа 2020 13:09

Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей

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Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
Евро впервые перенесли за всю историю. Фото "Думская"

Таможенная служба Одессы зафиксировала две тысячи контрафактных футбольных мячей из Пакистана, на которых было незаконно нанесено лого Евро-2020.

Нанесение логотипа Евро нарушило авторские права на интеллектуальную собственность, которые принадлежат УЕФА. Сообщает "Думская".

После задержания мячей на таможне, об этом факте сообщили украинскому представителю УЕФА. После подтверждения от него факта нарушения, с мячей сначала при помощи растворителя стерли логотип футбольного чемпионата. Через несколько дней их все же отправили на контролируемую утилизацию.

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Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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