Тамбовский волк. "Динамо" подписало перспективного нигерийца

Бенито забил мяч, отличившись в воротах "Зенита"

Нигерийский вингер Бенито перешел в киевское Динамо, сообщает официальный сайт бело-синих. Контракт рассчитан на 3,5 года, до лета 2023-го.

Таким образом, 21-летний игрок уже уладил визовые вопросы, из-за которых до этого не мог попасть в Украину. В киевском клубе он будет выступать под 77-м номером.

Последним клубом Бенито был Тамбов, за который он забил 3 гола в 35 матчах во всех турнирах. Также нигериец выступал за минский Луч и ташкентский Локомотив.

До этого Динамо зимой подписало бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо, который повредил внутреннюю боковую связку и может не сыграть во второй части чемпионата.

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На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 22 февраля сыграют с Ворсклой.