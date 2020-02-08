Тамбовский волк. "Динамо" подписало перспективного нигерийца

Нигерийский вингер Бенито перешел в киевское Динамо, сообщает официальный сайт бело-синих. Контракт рассчитан на 3,5 года, до лета 2023-го.
Таким образом, 21-летний игрок уже уладил визовые вопросы, из-за которых до этого не мог попасть в Украину. В киевском клубе он будет выступать под 77-м номером.
Последним клубом Бенито был Тамбов, за который он забил 3 гола в 35 матчах во всех турнирах. Также нигериец выступал за минский Луч и ташкентский Локомотив.
До этого Динамо зимой подписало бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо, который повредил внутреннюю боковую связку и может не сыграть во второй части чемпионата.
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На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 22 февраля сыграют с Ворсклой.
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