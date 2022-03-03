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четверг, 03 марта 2022 09:34

"Таких сцыкунов, как вы, в мире нет" – жена Усика обратилась к крымчанам

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&quot;Таких сцыкунов, как вы, в мире нет&quot; – жена Усика обратилась к крымчанам
Александр и Екатерина Усики. Фото: Instagram.com/usykaа

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина обратилась к крымчанам в связи с полномасштабным вторжением российских войск в Украину.

Екатерина Усик обвинила своих земляков в том, что они не помогают остановить войну.

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"Доброй ночи. Мы не спим уже неделю. Караулим дом, чтобы его не снесли к чертам собачьим наши русские братья, которые сильно заботятся о нас и нам помогают. Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни черта не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут нахрен, наша украинская кровь не будет на всех ваших руках. Таких сцыкунов в мире нет, как вы. Вы пишете в мой телефон, в стороне скрыто, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете.

Их** вы не переживаете. Просто ни хрена вы не переживаете. Я, конечно, не хочу материться, не хочу ссориться, потому что понимаю, что я верующий человек. Мне нельзя этого делать. Но ничего, если мы останемся живы, я похожу в церковь и исповедуюсь. А вот вам уже не отмыться никогда в жизни. Никогда. Так что, ребята, спокойной ночи вам. Не знаю, когда у нас будет спокойная ночь, если вы не остановите это или нам не поможете", – сказала Екатерина в Telegram.

Усик присоединился к территориальной обороне Киева.
В последнем поединке боксер победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.

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