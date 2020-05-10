Тайсон вспомнил, сколько стоило откушенное ухо Холифилда

Тайсон укусил Холифилда в июне 1997 года. Фото Рейтер

Американская легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вспомнил свой бой против Эвандера Холифилда и рассказал об инциденте с откушенным ухом.

"Я никогда не думал об этом укусе. Вообще не было таких мыслей. Знаете, о чем я думаю на самом деле? О том, что заработал за укус соперника больше денег, чем трехмиллионный штраф, который я заплатил. Разве это не безумие?

Это кажется мне смешным. Не укус Холифилда за ухо, а сумма, на которую меня оштрафовали. Я вернул эти деньги просто благодаря фотографиям моего укуса", - сказал он.

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Тайсон укусил Холифилда за ухо в чемпионском бою в июне 1997 года. В итоге Эвандера Холифилда было объявлено победителем.