Один из лидеров "Шахтера" бразилец Тайсон вошел в историю Лиги Европы.
На 22-й минуте матча 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля" Тайсон удвоил счет в матче. Этот гол позволил бразильцу установить рекорд Лиги Европы. Он стал первым игроком в истории турнира, забивавшим в 7 различных сезонах турнира, сообщает Gracenote Live в своем Twitter.
До этого матча в 6 различных сезонах соревнования голы забивали Александр Ляказетт, Джермейн Ленс и Тьерри Ари.
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В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против "Интера".
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