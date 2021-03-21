Тайсон устроил демарш во время матча с "Ромой"

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал перевод Тайсона в дубль.
"Во время игры с "Ромой" (в 1/8 финала ЛЕ – прим.) Тайсон отказался от разминки и выхода на замену. После этого клуб принял решение – отправил его в дубль, теперь он тренируется там.
Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы – все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.
Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", – сказал Срна в комментарии "Футбол NEWS".
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"Шахтер" проиграл "Роме" в ответном матче – 1:2 и вылетел из турнира. При этом телекамеры несколько раз показали улыбающегося Тайсона на трибунах стадиона.
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