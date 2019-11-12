Тайсон хочет вернуться в Бразилию

Тайсон выступает в Украине уже более 9 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Капитан "Шахтера" Тайсон рассказал о своем желании вернуться на родину после расистского скандала в матче против "Динамо"

"После того что произошло, первое, что я подумал, было:" Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию ". Но это сложно, ведь" Шахтер "отклонил предложение от Милана, которая составляла 30 млн евро.

Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске ", - информирует "Футбол 24 "

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Тайсон перебрался в Украину в 2010 году. Сначала выступал за "Металлист", а в 2013 году перебрался в "Шахтер", за 6 лет в донецкой команде провел 132 матча, в которых забил 24 мяча.