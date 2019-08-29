Тайсон дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Майк Тайсон не видит фаворита в бою Ломаченко с Кэмпбеллом

Легендарный в прошлом американский боксер Майк Тайсон дал прогноз на бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла.

"Я никогда раньше не видел, как бьется Люк Кэмпбелл, но, кажется, у него за спиной 20 побед и 2 поражения. Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Люк Кэмпбелл будет биться с очень сильным бойцом . Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге.

Ломаченко в ринге, как артист балета на сцене. Кэмпбелл хороший. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за чемпионство. Я с нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец. Жервонта "Танк" Дэвис идет без поражений. Было бы здорово увидеть победителя этой схватки в бою с ним ", - сказал Тайсон.

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На кону поединка Ломаченко - Кэмпбелл стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два относятся Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия. Бой состоится 31 августа в Лондоне.