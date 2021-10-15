Сын Луческу хочет пригласить лидера "Динамо"

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Греческий ПАОК заинтересован в услугах одного из лидеров "Динамо" 29-летнего Карлоса Де Пени.

Видеть уругвайца в Салониках хочет сын главного тренера киевлян Разван Луческу, сообщает Meta-ratings.

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Обратить на него внимание селекционерам посоветовал Феррейра Сидклей, который играет в Греции на правах аренды из "Динамо".

Команда Луческу-младшего рассматривает возможность подписания Де Пены летом, когда до конца обновленного контракта оставаться полгода.

Карлос Де Пена в текущем сезоне провел 11 поединков за "Динамо", в которых отметился двумя голами и тремя ассистами. В начале октября уругваец подписал контракт с киевлянами до конца 2023 года.

16 октября "Динамо" сыграет в матче чемпионата Украины против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.