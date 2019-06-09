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"Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко

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&quot;Сын де Брёйне быстро вырос&quot; – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко
Зинченко встречается с Владой Щегловой

Традиционно после матчей сборной Украины на глаза болельщиков "Манчестер Сити" попадает видео действий Зинченко в "сине-желтой" футболке. Они обсуждают декабря Александра.

На этот раз в сообществе сторонников Сити создали целых три темы, посвященные игре украинца. В первой из них увлекаются нарезкой его игры против Сербии. Об этом пишет "Футбол-24"


Лучшие комментарии:

- Дайте ему долгосрочный контракт. Считаю, что Зинченко - наша улучшенная версия Милнера, который может закрыть любую позицию. Я всегда говорил, что, если он научится идеально играть левого защитника, это очень положительно повлияет на весь его футбол. Сейчас это проявляется в смелой игре в отборе, а атакующие навыки там были всегда на уровне.

- Этот парень - действительно один из лучших проспектов в мире. Если, конечно, его еще можно называть проспектом.

- Пацан не тратит время на глупости - он сконцентрирован на своих целях и никому не позволяет сбить себя с пути.

- Обожаю смотреть на игру Зинченко за Украину. Насколько же он прекрасно выглядит в их полузащите. Надеюсь, когда мы дождемся его на этой позиции в Сити.

- Не могу утверждать, что Зинченко способен закрыть у нас позицию опорника, но очень надеюсь, что он получит свой шанс. Едет в сборную, делает там абсолютно все правильно - и должен получить за это вознаграждение.

В другой теме фаны чемпионов Англии оценивают яркие трюки Александра.

Лучшие комментарии:

- Интересно, получит ли он шанс на позиции Фернандиньо, когда Мэнди наберет форму. Хотелось бы увидеть его в более естественной роли.

- Просто зверь!

- Какой отец (Кевин где Брёйне, - прим.), Такой сын, даже номера одинаковые - 17.

- Люблю этого типа. Прогресс, приверженность клубу и удивительный талант.

Наибольший резонанс в сети вызвала послематчевая выходка Александра Зинченко. Герой дал комментарий репортеру каналов "Футбол 1/2" Владе "Седан" Щегловой, а потом смачно поцеловал ее на камеру в щеку. Студия, где находился Андрей Шевченко, была шокирована.


Эпизод обсуждается не только в соцсетях, но и в популярных СМИ. Пользователи шутят, что "малыш где Брёйне (у Кевина недавно родился сын) подрос", и отмечают упорство Александра в делах с женщинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина втоптала Сербию в газон - 5:0

Сборная Украины в пятницу, 7 июня, победила сборную Сербии со счетом - 5:0. Александра Зинченко был признан одним из лучших игроков встречи.

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