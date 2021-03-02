Свитолина заявила об амбициозных планах на турнире в Дохе

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру Qatar Open.

По словам украинской теннисистки, они настроена победить на соревнованиях в Дохе, сообщает Вtu.org.ua.

"То, что на Qatar Open я стала лидером посева, было, в принципе, ожидаемо, потому что я 5-я в рейтинге. Конечно, это добавляет мотивации хорошо сыграть на этом турнире.

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Конечно, победа - это моя цель. Несколько раз я была здесь в четвертьфиналах, один раз - в полуфинале, так что сложно предсказать, каким будет результат на этот раз. Я попробую сделать все, что от меня зависит, чтобы получить этот кубок.

В этом году я в лучшем состоянии, чем в прошлом сезоне. В прошлом году мне было немного трудно в Дубае и Дохе, я не была правильно настроена и не чувствовала себя хорошо на корте. В этом году совсем другая история. Чувствую, что у меня высокие шансы хорошо выступить в Дохе. В любом случае здесь играет много сильных теннисисток, в каждом матче я должна показывать лучший теннис", - сказала теннисистка.

Элина Свитолина начнет турнир в 1/8 финала. Соперницей украинки будет победительница матча Чжэн Сайсай, Китай - мисоки Дои, Япония. На предыдущем турнире Открытом чемпионате Австралии Свитолина смогла дойти до 1/8 турнира, где уступила американке Джессике Пегула.