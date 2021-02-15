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понедельник, 15 февраля 2021 09:22

Свитолина вылетела с Australian Open

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Свитолина вылетела с Australian Open
Элина Свитолина еще не побеждала ни на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В матче 1/8 финала украинка проиграла американке Джессике Пегула - 6:4, 3:6, 6:3.

1-я партия прошла в равной игре. Свитолина лучше подавала, а Пегула хорошо себя чувствовала во время розыгрышей. Американка приспособилась к игре Элины и смогла взять партию.

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2-й сет начал с потери собственной подачи Свитолиной, но дальше у американки произошел провал. В игре Джессики перестало все получаться. Украинка воспользовалась моментом и сравняла счет.

Решающая партия прошла с преимуществом Пегула. В 4-м гейме она взяла подачу соперницы и довела сет до победы.

В следующем раунде Джессика Пегула сыграет против победителя пары Векич / Дженнифер Брейди.

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Дата
15
февраля

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