Нам так не жить: стало известно, сколько заработала Свитолина за свою карьеру

Элина Свитолина выступает в теннисном туре с 2010 года. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина за свою карьеру заработала более $20 млн.

После Australian Open суммарные призовые Свитолиной составили 20 млн 105 тыс. 204 доллара, сообщает официальный сайт WTA.

Украинка стала 19-й теннисисткой в ​​истории, которая преодолела отметку в $20 млн призовых за карьеру.

В течение карьеры Элина выигрывала Итоговый турнир WTA, а также турниры WTA 1000 в Дубае, Торонто и Риме.

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Лидером по количеству призовых в WTA остается Серена Уильямс, на счету которой более $94 млн. В ATP больше всех заработал девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович - более $147 млн.

На Открытом чемпионате Австралии-2021 Элина Свитолина дошла до 1/8 финала. Лучший результат Свитолиной на турнирах Большого Шлема - полуфиналы Уимблдона и US Open 2019 года.