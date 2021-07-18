Свитолина взяла фамилию мужа

Элина Монфис мечтает выиграть медаль Олимпиады. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, сменила фамилию в своих социальных сетях.

В Instagram теперь написано Elina Monfils. Это же значится в профиле Twitter.

Пока нет информации, под какой фамилией украинка будет заявлена, например, на Олимпиаде и ближайших турнирах.

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Элина Свитолина неудачно выступила на последних турнирах Большого Шлема - Открытых чемпионатах Франции и Великобритании. Она выбывала на ранних стадиях. Сейчас теннисистка готовится к Олимпиаде в Токио, где мечтает выиграть медаль.