Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Элина Свитолина получила не простую победу над американкой Лорен Дэвис. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором раунде Australian Open победила Лорен Дэвис из США - 6: 2, 7: 6.

Матч продолжался 94 минуты. Первую партию легко взяла украинка. Второй сет проходил с переменным успехом. Дэвис имела возможность победить, но не использовала собственную подачу. Все затянулось до тай-брейка, где сильнее оказался Свитолина.

Элины четвертый раз подряд вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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В следующем раунде Элина Свитолина сыграет против 32 ракетки мира Мугуруса из Испании.