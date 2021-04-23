Свитолина вышла в полуфинал турнира в Германии

Элина Свиолина удачно выступает в Германии. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно выступает на турнире в Германии.

В 1/4 финала соревнований в Штутгарте украинка победила представительницу Чехии Петрой Квитовой - 7:6. 7:5, 6:2.

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В первой партии была равная борьба. Только на тайбрейке Квитова смогла дожать соперницу.

Вторая партия прошла с преимуществом теннисистки из Чехии. Квитова была к победе в партии и матчи на расстоянии собственной подаче, но Элина смогла проявить характер и буквально вырвать партию.

В третьем сете уже борьбы не было. Свитолина преобладала над своей соперницей и спокойно довела партию до победы.

Следующей соперницей Элины Свитолиной будет первая ракетка мира Эшли Барти. Теннисистки играли в полуфинале турнира в Дубае. Тогда австралийка победила и выиграла турнир.