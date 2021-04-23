Свитолина выиграла у экс-первой ракетки мира

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина удачно начала турнир в Германии WTA 500 в Штутгарте.

Во втором круге турнира украинка в двух сетах победила бывшую первую ракетку мира Анжелику Кербер - 7:6, 6:3.

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Первая партия прошла в упорной борьбе. Только на тайбрейке Свитолина смогла вырвать победу.

Второй сет прошел с преимуществом Элины и завершился победой в матче.

В 1/4 финала Свитолина сыграет против Петры Квитовой из Чехии, которая нанесла поражение Марии Саккаре из Греции. На предыдущем своем турнире в Майами украинка дошла до полуфинала, где уступила победительнице турнира Эшли Барти. Анжелика Кербер - профессиональная теннисистка, выступающая за Германию, бывшая первая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде, победительница 12 турниров WTA.