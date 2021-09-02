Свитолина вышла в 1/16 US Open

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина удачно выступает на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче второго круга украинка обыграла Ребекку Масарову из Испании - 6:2, 7:5.

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Испанка ничего не смогла противопоставить Свитолиной в первом сете. Победитель второй партии определился на тайбрейке, где больше опытная украинка смогла дожать свою соперницу и одержать победу.

В следующем раунде Элина Свитолина сыграет против Дарьи Касаткиной из России. Марта Костюк и Даяна Ястремская уже покинули Открытый чемпионат США по теннису. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака.