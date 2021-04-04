Свитолина выходит замуж. Свадьба, вероятно, в июле

Элина Свитолина больше двух лет встречалась с Монфисом. Фото: instagram.com

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, что занимает четырнадцатое место в рейтинге ATP.

Об этом Свитолина сообщила в Twitter, опубликовав фото с обручальным кольцом.

"Да! До начала нашей вечности", - написала Свитолина, добавив тег # Липень2021, судя по всему, намекая на дату свадьбы.

"Бог видит, я держал это в секрете. Теперь можно. Это официальная страница Элины в инстаграме. Счастья тебе девочка. Вам двоим счастья! ", - написал в Facebook теннисный меценат и ексспонсор Свитолиной Юрий Сапронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прикрылась только простыней - Свитолина снялась в откровенной фотосессии

Свитолина впервые сообщила о том, что встречается с Монфисом в январе 2019 года. После этого пара несколько раз брала паузу в отношениях, однако на днях снова сошлась. На прошлой неделе Элина дошла до полуфинала турнира в Майами.