Свитолина войдет в пятерку лучших теннисисток

Свитолина еще не выступала в новом году

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (6) немного улучшит свою позицию в мировом рейтинге перед началом сезона. Со следующей недели Элина поднимется на одну ступеньку, опередив Бьянку Андрееску и будет пятой.

Обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряет 198 очков за прошлогодний финал в Окленде. Свитолина очков не теряет, поскольку свой первый матч 2019 проиграла. Об этом пишет "Чемпион"

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В этом году основной сезон в теннисе стартует на неделю позже.