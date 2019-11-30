Свитолина в откровенном бикини проводит отпуск в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после окончания насыщенного сезона отправилась отдыхать в теплые края.

Сил для своих новых побед лучшая украинская теннисистка набирается в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда поделилась с подписчиков соблазнительным фото, сообщает "24 канал"

Автор: instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар Свитолиной признали лучшим в октябре

По данным журнала Forbes Элина Свитолина попала в топ-5 самых теннисисток планеты. По результатам этого сезона Элина заработала более шести миллионов долларов.