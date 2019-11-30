Свитолина в откровенном бикини проводит отпуск в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после окончания насыщенного сезона отправилась отдыхать в теплые края.
Сил для своих новых побед лучшая украинская теннисистка набирается в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда поделилась с подписчиков соблазнительным фото, сообщает "24 канал"
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По данным журнала Forbes Элина Свитолина попала в топ-5 самых теннисисток планеты. По результатам этого сезона Элина заработала более шести миллионов долларов.
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