Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 783
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 522
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3492
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 702
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1935
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 504
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1287
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 45
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 17:08

Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира

  Комментировать
Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира
Свитолина пробилась в третий круг турнира. Фото: imguramx.pw

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над японкой Нао Хибины во втором раунде турнира в Гонконге.

Для победы нашей теннисистке понадобилось 58 мин.

В первом сете Свитолина оформила 3 брейка, а во второй партии взяла 2 гейма на подаче соперницы.

Хибино, 125 в рейтинге WTA, сделала один брейк за матч. В Гонконге японка прошла квалификацию, а на старте основы победила Саманту Стосур. Об этом информирует btu.org.ua.

Prudential Hong Kong Tennis Open

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) - Нао Хибины (Япония, Q) 6:0, 6:3

Свитолина и Хибино впервые встретились на корте. В прошлом году девушки должны были сыграть друг с другом в Куала-Лумпуре, но тогда Элина Свитолина снялась с игры еще до ее начала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три украинских теннисистки стартовали на турнире в Пекине - две вылетели в первом же матче

В 1/4 финала украинку ждет поединок против 24 ракетки мира Ван Цян. Свитолина побеждала китаянку во всех их трех предыдущих матчах, в том числе дважды в этом году (Дубай, US Open). Ван Цян после поражения от Элина Свитолиной в Нью-Йорке выступила на кортах в Хиросиме, Гуанчжоу, Ухане и Пекине, где провела 18 матчей и победила в 15 из них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 2 Просмотров: 248374
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 247403
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 158010
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 111614
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 43389
Спорт
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
 Просмотров: 45
"Челси" решил отправлять фанатов-антисемитов в концлагерь
"Челси" решил отправлять фанатов-антисемитов в концлагерь Просмотров: 135
"Шахтер" обнародовал доходы и расходы
"Шахтер" обнародовал доходы и расходы Просмотров: 477
Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
 Просмотров: 441
Надаль помог пострадавшим от наводнения на Мальорке - фото
Надаль помог пострадавшим от наводнения на Мальорке - фото Просмотров: 171
Больше всего комментируют
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
8
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
3
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Голосов: 767
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua