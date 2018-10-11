Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал престижного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над японкой Нао Хибины во втором раунде турнира в Гонконге.
Для победы нашей теннисистке понадобилось 58 мин.
В первом сете Свитолина оформила 3 брейка, а во второй партии взяла 2 гейма на подаче соперницы.
Хибино, 125 в рейтинге WTA, сделала один брейк за матч. В Гонконге японка прошла квалификацию, а на старте основы победила Саманту Стосур. Об этом информирует btu.org.ua.
Prudential Hong Kong Tennis Open
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) - Нао Хибины (Япония, Q) 6:0, 6:3
Свитолина и Хибино впервые встретились на корте. В прошлом году девушки должны были сыграть друг с другом в Куала-Лумпуре, но тогда Элина Свитолина снялась с игры еще до ее начала.
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В 1/4 финала украинку ждет поединок против 24 ракетки мира Ван Цян. Свитолина побеждала китаянку во всех их трех предыдущих матчах, в том числе дважды в этом году (Дубай, US Open). Ван Цян после поражения от Элина Свитолиной в Нью-Йорке выступила на кортах в Хиросиме, Гуанчжоу, Ухане и Пекине, где провела 18 матчей и победила в 15 из них.
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