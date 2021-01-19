Свитолина учит украинский язык на карантине

Элина Свитолина занимает 5-е место в рейтинге мировых теннисисток. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина изучает украинский язык во время карантина.

Свитолина должен находиться 2 недели на самоизоляции по прибытии в Австралию. Элина старается не терять время зря и совершенствует французский и украинский языки.

"Мне достался довольно большой номер. У меня две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса, так что мне очень повезло.

На питание я жаловаться не буду. Еду приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов, чтобы заказать еду из отеля и доставкой Uber Eats.

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Стараюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировки, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировки с Энди на велосипеде, со своим весом, пресс и т.д., а потом обед. Во второй половине дня, когда в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинского и французского. Вечером смотрю фильм или сериал, то читаю, делаю домашнее задание", - сказала Свитолина в комментарии "Большом тенниса Украины".

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 8 февраля по 21 февраля.