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вторник, 16 февраля 2021 10:29

Свитолина трогательно попрощалась с Australian Open

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина попрощалась с Открытым чемпионатом Австралии по теннису.

Свитолина остановилась на стадии 1/8 турнира, где уступила американке Джессике Пегула.

"Спасибо Australian Open за очередное незабываемое путешествие", - написала теннисистка в Іnstagram.

Автор: Іnstagram.elisvitolina
 

Первая ракетка Украины не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open: в 2018-2019 годах Элина выходила в четвертьфинал турнира. В прошлом году Свитолина вылетела в 3-м раунде, уступив Гарбине Мугуруса.

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В текущем мировом рейтинге теннисисток Элина Свитолина занимает 5-е место.




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16
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