Свитолина стартовала с победы на турнире в Китае

Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступления на турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу. Украинка в 1/16 финала победила Далила Якупович.

Свитолина неудачно начала поединок, сразу проиграв гейм на своей подаче. Словенская теннисистка повела 2: 0, но Элина быстро выровняла положение. В шестом гейме украинка оформила брейк, который позволил ей выиграть партию.

Следующую партию третья ракетка мира начала более уверенно. Свитолина со старта сделала брейк и повела 4: 1.

При счете 5: 2 Элина не смогла подать на матч и проиграла свою подачу. И в следующем гейме украинка сделала брейк и выиграла поединок.

Элина Свитолина - Далила Якупович 2: 0 (6: 3, 6: 3)

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В следующем раунде Свитолиной будет противостоять Мария Боузкова из Чехии.