Свитолина стала победительницей турнира в Чикаго

Элина Свитолина выиграла первый турнир в 2021 году. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 250, который проходил в Чикаго. В решающем матче первая сеяная Свитолина нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Свитолина дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и использовала все шесть возможностей взять подачу соперницы. Корне подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Свитолина завоевала 16-й титул в карьере, первый в сезоне-2021. В ходе соревнований Свитолина обыграла француженок Клару Бюрель, Фиону Ферро, Кристину Младенович и шведку Ребекку Петерсон.

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Турнир в Чикаго проводился впервые, его призовой фонд составил $ 235 238. Ранее Элина выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это была первая олимийская награда Украины в теннисе.