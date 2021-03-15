Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии.

5-я ракетка мира приняла участие в фотосессии во время недавнего визита в Киев. Фотографии опубликовала в Instagram фотограф Лана Фурсова.

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На снимках теннисистка позирует в довольно откровенных нарядах, в частности без бюстгальтера.

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Автор: Instagram.com/fursova_lana_ff

Элина Свитолина занимает 5-е место в рейтинге мировых теннисисток. В 2021 году Элина смогла выйти в 1/8 открытого чемпионата Австралии по теннису. В последнем турнире в Дубае украинка проиграла в 1-м матче.