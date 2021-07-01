Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина с победы стартовала в основной сетке Уимблдона.

В матче первого круга украинка обыграла Алисон ван Ейтванк из Бельгии - 6:3, 2:6, 6:3.

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Матч складывался непросто. В первом сете украинка сыграла более успешно, но во второй партии соперница вернулась в игру.

Все решалось в финальном сете, в котором украинка после счета 2:2 взяла три гейма подряд и довела матч до победы.

Во втором круге Свитолина сыграет против Магды Линетт из Польши. Ранее во второй круг Уимблдона вышла Марта Костюк. На последнем "Большом шлеме" в Париже Свитолина вышла в третий круг, где проиграла будущей победительнице Барбаре Крейчиковой.