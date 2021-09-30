Свитолина с победы стартовала на турнире в Чикаго

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Чикаго.

Свитолина посеянная на турнире под первым номером, поэтому стартовала на турнире сразу со второго круга.

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Во втором круге соревнований украинка победила американку Аманду Анисимову -6:4, 6:3.

Первый сет был равным, но благодаря опыту Свитолина смогла повести в счете. Во второй партии Элина на классе дожала соперницу.

В следующем раунде 1/8 финала Свитолина сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии, которая ранее обыграла украинку Екатерину Козлову.

В мировом рейтинге украинка занимает шестую позицию.