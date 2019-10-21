Свитолина резко упала в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась сразу на четыре ступени. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась сразу на четыре места, и теперь только на восьмой строчке рейтинга.

Об этом сообщает "24 канал".

Зато на четыре места поднялась Даяна Ястремская. Она теперь в топ-25 мирового рейтинга.

В топ-100 есть еще две украинском - Леся Цуренко (+1 позиция, 71 место) и Екатерина Козлова (-2 места, 84 позиция).

Больше вверх среди украинок поднялась Надежда Киченок - сразу на 14 позиций. Однако она находится за пределами топ-500 - только 611 место. Зато Элизабет Гамалий потеряла всего - 38 мест. И отметим, что 19-летняя теннисистка занимает аж 1182 место.

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Первые три места в мировом рейтинге остались без изменений - австралийка Эшли Барти, чешка Плишкова и японка Наоми Осака.