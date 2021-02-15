Свитолина рассказала, почему вылетела с Australian Open

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 99
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6318
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1188
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 459
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Свитолина вылетела с Australian Open
Свитолина вылетела с Australian Open
"Интер" стал лидером чемпионата Италии
"Интер" стал лидером чемпионата Италии
В чемпионате Венгрии забили гол в стиле Ибрагимовича
В чемпионате Венгрии забили гол в стиле Ибрагимовича
Лучший игрок мира мог играть в чемпионате Украины
Лучший игрок мира мог играть в чемпионате Украины
"Аталанта" вырвала победу в чемпионате Италии
"Аталанта" вырвала победу в чемпионате Италии
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 459
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 495
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 603
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 11:46

Свитолина рассказала, почему вылетела с Australian Open

  Комментировать
Свитолина рассказала, почему вылетела с Australian Open
Элина Свитолина еще не побеждала ни на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

1-я ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала Свитолина проиграла Джессике Пегула с США.

"Для меня сегодняшний день не был хорошим, я допускала слишком много ошибок. Трудно выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание различных факторов.

Пегула также сыграла хорошо, мне было трудно найти ритм. Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до этого я играла здорово. А сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не получалось в мою пользу. Я не смогла это преодолеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница Australian Open не сможет защитить титул

Были и физические проблемы, но в целом я просто не могла сфокусироваться. Не могла справиться с какими-то розыгрышами, делала много ошибок. Не хватало концентрации. Я пыталась бороться. Во 2-й партии я отыгралась с раннего брейка, я всегда готова побороться. Иногда просто не складывается. Это огорчает, потому что до этого я чувствовала себя хорошо. И когда случается такой день - это большое разочарование", - цитирует Свитолину wtatennis.com.

В прошлогоднем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина вылетела в 3-м раунде от Ґарбине Мугуруса из Испании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина рассказала, почему вылетела с Australian Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Гонял на горном велосипеде, а затем на "Формуле-1" - австриец стал самым быстрым гонщиком

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 40979
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 28035
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 20286
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 17883
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 16677
Спорт
Воронин, Милевский и звездные россияне - стало известно с кем пил Селезнев в Турции
Воронин, Милевский и звездные россияне - стало известно с кем пил Селезнев в Турции Просмотров: 90
Чемпион мира не хочет драться с Усиком
Чемпион мира не хочет драться с Усиком Просмотров: 225
"Брюгге" получил отдых перед матчем против "Динамо"
"Брюгге" получил отдых перед матчем против "Динамо" Просмотров: 63
Суркис хотел играть матчи чемпионата Украины в Турции
Суркис хотел играть матчи чемпионата Украины в Турции Просмотров: 162
"Да я только пару бокалов выпил" - Селезнев признался, что пил на сборах "Колоса"
"Да я только пару бокалов выпил" - Селезнев признался, что пил на сборах "Колоса" Просмотров: 396
Больше всего комментируют
12
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
Голосов: 116
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть