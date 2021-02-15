Свитолина рассказала, почему вылетела с Australian Open

Элина Свитолина еще не побеждала ни на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

1-я ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала Свитолина проиграла Джессике Пегула с США.

"Для меня сегодняшний день не был хорошим, я допускала слишком много ошибок. Трудно выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание различных факторов.

Пегула также сыграла хорошо, мне было трудно найти ритм. Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до этого я играла здорово. А сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не получалось в мою пользу. Я не смогла это преодолеть.

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Были и физические проблемы, но в целом я просто не могла сфокусироваться. Не могла справиться с какими-то розыгрышами, делала много ошибок. Не хватало концентрации. Я пыталась бороться. Во 2-й партии я отыгралась с раннего брейка, я всегда готова побороться. Иногда просто не складывается. Это огорчает, потому что до этого я чувствовала себя хорошо. И когда случается такой день - это большое разочарование", - цитирует Свитолину wtatennis.com.

В прошлогоднем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина вылетела в 3-м раунде от Ґарбине Мугуруса из Испании.