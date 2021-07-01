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четверг, 01 июля 2021 20:06

Свитолина рассказала, почему покинула Уимблдон

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Свитолина рассказала, почему покинула Уимблдон
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина признала, что ее карьера развивается не так успешно, как бы она хотела.

Во втором круге Уимблдона украинка проиграла представительнице Польши Магди Линетт.

"Сегодня я играла немножко пассивно, а соперница брала инициативу в розыгрыше. Линетт отыграла очень чисто, очень здорово действовала и справа, и слева. Она забила много виннеров. Нужно было постараться найти свою игру, но мало что получалось, потому что она перехватывала инициативу очень рано и играла практически безошибочно. У меня не получилось использовать свои возможности, мне было трудно доминировать в розыгрышах. Наверное, я допускала чуть больше невынужденных ошибок, чем хотелось бы. И это трава, так что все происходит довольно быстро. Если честно, то она отыграла невероятно.

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Я уже годами выступаю в Туре, и было много разных ситуаций, но сейчас, я бы сказала, все идет не очень гладко. Конечно, это трудный период, но за свою карьеру я уже была в таком положении несколько раз. И главное то, как ты сможешь вернуться после этих тяжелых поражений и тяжелого времени. Мне точно нужно отдохнуть, перезагрузиться, чтобы вновь чувствовать себя свежей перед предстоящими турнирами.

Дальше я буду готовиться к Олимпиаде. Это очень особенный турнир для меня. Я постараюсь быть к нему готовой. Сейчас будет немного времени, чтобы отдохнуть и подготовиться, перейти на хард и стать сильнее физически. Я действительно хочу хорошо выступить на Олимпийских играх, но сейчас я не знаю, я не чувствую, что в психологическом плане все хорошо, поэтому мне нужно время для отдыха и для подготовки", - сказала Свитолина в комментарии "Большому теннису Украины".

Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге мировых теннисисток.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Украина будут представлять пять теннисисток.

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Дата
01
июля

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