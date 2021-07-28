Свитолина прокомментировала выход в полуфинал

Элина Свитолина выиграла четыре поединка на Олимпиаде. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Олимпиады в Токио. Накануне она победила итальянку Камилу Джорджи.

"Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня. Ведь вчера была сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей", — сказала Свитолина в интервью для НОК Украины.

"Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме", – сказала Свитолина.

"Я знала, что Джорджи — сложная соперница и может остро играть. Поэтому нужно быть подготовленной. Счастлива, что смогла восстановить силы.

Несмотря на некоторые ошибки я довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат", – добавила Свитолина.

Элина поделилась ожиданиями от полуфинального матча против Вондороушовой.

"В принципе, я знаю ее стиль игры. Буду готовиться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", – сказала Свитолина.

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Полуфинальный матч пройдет 29 июля. В случае победы Свитолина гарантирует себе как минимум серебряную медаль. В случае поражения можна будет побороться за бронзу в утешительном финале.