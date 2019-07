Свитолина прокомментировала свое выступление на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета из Уимблдона на стадии полуфинала поделилась комментарием в социальных сетях. По ее словам, турнир выдался незабываемым и нужно дальше готовиться ко второй половине сезона.

"Деньгами не купишь успех или счастье, но лучше плакать в частном самолете. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь очень нужно немного полакомиться и продолжать подготовку ко второй половине сезона", — гласит подпись теннисистки к фото, где она пьет вино и ест фрукты в самолете.

Для Свитолиной это лучший результат в карьере на турнирах Большого Шлема, ранее она никогда не доходила до полуфиналов.

Money will not buy you success or happiness.. BUT it's nicer to cry in a privet jet 😄 Unforgettable @wimbledon 2019 ! Little treat 🍷 is much needed @DamilanoBarolo . Recharge 🧘🏼‍♀️ and go again for a second half of the season 🥰🖤 pic.twitter.com/YaHp4Pj9Eb