Свитолина проиграла в первом круге турнира в Дохе

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина покинула турнир в Дохе.

В первом круге соревнований украинка проиграла Терезе Мартинцовой из Чехии – 7:6, 5:7, 6:7.

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Украинка провела равный матч против Мартинцовой и была даже немного ближе к победе, но подать на матч в третьей партии не получилось, а дальше больше повезло чешке.

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Свитолина в текущем сезоне пока не может обыграть соперниц из топ-50, имея три поражения подряд.

В следующем раунде Мартинцова будет соревноваться против Аранчи Рус из Нидерландов или Вероники Кудерметовой из России. Свитолина занимает 15 место в мировом рейтинге теннисисток.