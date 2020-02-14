Свитолина проиграла в 1/4 финала турнира в Хуахине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале туринира японце Нао Хибино - 4:6, 2:6.
Если еще в первой партии Свитолина сопротивлялась, то второй сет вообще оказался провальным для украинки.
Свитолина сделала 2 брейка, отдав 5 подач сопернице, сделала 3 двойных ошибки за матч.
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Нао Хибино в полуфинале сыграет против победительницы матча китаянки Ван Цян и швейцарки Леони Кунг.
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