Свитолина проиграла в 1/4 финала турнира в Хуахине

Элина Свитолина проиграла в двух партиях и не смогла выйти в полуфинал турнира. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале туринира японце Нао Хибино - 4:6, 2:6.

Если еще в первой партии Свитолина сопротивлялась, то второй сет вообще оказался провальным для украинки.

Свитолина сделала 2 брейка, отдав 5 подач сопернице, сделала 3 двойных ошибки за матч.

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Нао Хибино в полуфинале сыграет против победительницы матча китаянки Ван Цян и швейцарки Леони Кунг.