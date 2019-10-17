Свитолина проиграла россиянке в первом своем матче на Кубке Кремля

Элина Свитолина проиграла в первом своем матче в России. Фото: рейтер

Элина Свитолина вылетела из Кубка Кремля. Первая ракетка Украины проиграла россиянке Веронике Кудерметовой во втором круге турнира WTA в Москве.

Об этом пишет "Спортарена"

Матч продолжался 2 часа и одну минуту. Первый сет Свитолина провалила - украинка отдала две свои подачи и уступила 2: 6 Во второй партии первая ракетка Украины забрала две подачи Кудерметовой: Свитолина победила со счетом 6: 1.

В третьем сете, который длился больше часа, обе спортсменки продолжали отдавать свои подачи друг другу. Успешней подарками соперницы воспользовалась Кудерметов. Она сделала три брейка. Финальный из них пришелся на заключительный гейм сета, после чего россиянка прошла в следующий раунд турнира.

WTA. Москва. 1/8 финала

Элина Свитолина - Вероника Кудерметов 1: 2 (2: 6, 6: 1, 5: 7)

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Кубок Кремля остался без украинских теннисисток. Перед тем из турнира вылетела Даяна Ястремская.