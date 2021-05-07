Свитолина потеряла пятую позицию в мировом рейтинге

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина теряет свои позиции в мировом рейтинге.

Свитолина впервые за восемь месяцев потеряет пятую позицию в рейтинге WTA. Элина опустилась на шестое место.

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Украинку обойдет Арина Соболенко из Беларуси, которая стала как минимум финалисткой на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

В случае проигрыша Соболенко в финале разница между пятой и шестой позиции составит всего 10 очков. В случае победы белоруска обойдет еще и Софию Кенин, став четвертой ракеткой мира.

В прошлый раз Свитолина выбывала из топ-5 мирового рейтинга 14 сентября прошлого года, но через неделю украинка сумела вернуться на утраченную позицию

На турнире в Мадриде украинка вылетела в первом круге проиграв швейцарцы Жиль Тайхманн.

8 мая в финале турнира в Мадриде Соболенко сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.