Свитолина потеряла позицию в рейтинге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с пятого на шестое место в рейтинге "Женской теннисной ассоциации" (WTA).
Одесситка Даяна Ястремская поднялась на одну позицию и занимает 49-ю строчку.
Обновила личный рекорд в рейтинге киевлянка Марта Костюк - 56-е место (+2).
На 78-м месте осталась наша Ангелина Калинина, Екатерина Козлова улучшила положение на три строчки - 128-е место.
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Лидируют в одиночном рейтинге австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и Арина Соболенко из Беларуси.
В парном рейтинге лучший результат среди украинок у Надежды Киченок - 43-я позиция.
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