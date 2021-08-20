Свитолина потеряла позицию в рейтинге

Элина Свитолина выиграла бронзу ОлимпиадыФото: j48tennis.net.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с пятого на шестое место в рейтинге "Женской теннисной ассоциации" (WTA).

Одесситка Даяна Ястремская поднялась на одну позицию и занимает 49-ю строчку.

Обновила личный рекорд в рейтинге киевлянка Марта Костюк - 56-е место (+2).

На 78-м месте осталась наша Ангелина Калинина, Екатерина Козлова улучшила положение на три строчки - 128-е место.

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Лидируют в одиночном рейтинге австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и Арина Соболенко из Беларуси. В парном рейтинге лучший результат среди украинок у Надежды Киченок - 43-я позиция.