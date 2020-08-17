Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Элина Свитолина готовится к возобновлению сезона. Фото: Инстаграм Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2020 года.

За первую часть календарного года она заработала $6,4 млн, что является 7-м результатом в мире, сообщает Forbes.

В десятке лучших 9 ступеней занимают теннисистки, а только одну позицию - представительница футболу.

В рейтинге учитываются суммы выигранных призовых и спонсорские контракты.

1. Наоми Осака (теннис) - $37,4 $6,4 млн ($3,4 - призовые, $34 - контракты);

2. Серена Уильямс (теннис) - $36 млн ($4 - призовые, $32 - контракты);

3. Эшли Барти (теннис) - $13,1 млн ($10,1 - призовые, $3 - контракты);

4. Симона Халеп (теннис) - $10,9 млн ($6,9 - призовые, $4 - контракты);

5. Бьянка Андрееску (теннис)- $8,9 млн ($4,9 - призовые, $4 - контракты);

6. Гарбинье Мугуруса (теннис) - $6,6 млн ($2,1 - призовые, $4,5 - контракты);

7. Элина Свитолина (теннис) - $6,4 млн ($5,4 - призовые, $1 - контракты);

8. София Кенин (теннис) - $5,8 млн ($4,8 - призовые, $ - контракты);

9. Анжелик Кербер (теннис) - $5,3 млн ($1,3 - призовые, $4 - контракты);

10. Алекс Морган (футбол) - $4,6 млн ($400 тыс. - бонусы, $4,2 - зарплата).

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В текущем рейтинге мировых теннисисток Элина Свитолина занимает 5-е место.