Свитолина покинула турнир в Истборне

Элина Свитолина еще не побеждала ни на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина завершила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана - 4:6, 6:7 (3).

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Первая партия прошла с преимуществом Рыбакиной, которая сумела взять сет.

Во второй партии на корте была борьба. Только на тайбрейке представительнице Казахстана удалось победить.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет по матчам сравнялся.

В следующем раунде Рыбакина будет соревноваться против Анастасии Севастовой из Латвии. Следующим турниром для Элины Свитолиной будет Уимблдон, который стартует 28 июня.