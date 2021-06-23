Свитолина покинула турнир в Истборне

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина завершила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана - 4:6, 6:7 (3).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток
Первая партия прошла с преимуществом Рыбакиной, которая сумела взять сет.
Во второй партии на корте была борьба. Только на тайбрейке представительнице Казахстана удалось победить.
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет по матчам сравнялся.
В следующем раунде Рыбакина будет соревноваться против Анастасии Севастовой из Латвии.
Следующим турниром для Элины Свитолиной будет Уимблдон, который стартует 28 июня.
Комментарии