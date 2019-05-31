Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции

Элина Свитолина покинула "Ролан Гаррос" в третьем раунде. По итогам 2 сетов украинка проиграла Гарбинье Мугурусе.

Встреча длилась 1 ч. и 29 мин. Первый сет запомнился огромным количеством ошибок с обеих сторон — Мугуруса и Свитолина проигрывали гейм за геймом на своей подаче, а Элина за всю первую партию проиграла все 5 геймов на собственной подаче. Как итог, первый сет выиграла Мугуруса со счетом 6:3.

Второй сет начался в равной борьбе — обе соперницы уверенно играли на своей подаче, а в пятом гейме Свитолине удалось сделать брейк. Радоваться поклонникам украинки пришлось недолго — она тут же проиграла гейм на собственной подаче, что позволило Мугурусе выровнять положение. Концовку сета Свитолина провалила, а испанка довела дело до победы — 6:3.

"Ролан Гаррос". Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Мугуруса (Испания) - 3: 6, 3: 6

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В следующем раунде Гарбинье Мугуруса будет противостоять победителю пары Слоан Стивенс — Полона Херцог.