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суббота, 21 декабря 2019 14:05

Свитолина показала фото с йогой

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Свитолина показала фото с йогой
Фото стоит на общей странице Свитолиной и Монфиса в Инстаграме

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её бойфренд француз Гаэль Монфис опубликовали фото утренней тренировки. Пара занимается йогой на балконе отеля Hilton Jumeirah Beach Hotel Dubai в Объединённых Арабских Эмиратах.

"Субботние занятия по йоге с прекрасным видом", — написали Элина и Гаэль.

Ранее стало известно, что Элина, дважды игравшая в полуфиналах турниров "Большого шлема", не стала игроком года в Украине. Этого звания была удостоена Даяна Ястремская, выигравшая в сезоне-2019 два турнира категории WTA.

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Свитолина в настоящее время занимает 6-е место в одиночном рейтинге WTA. Монфис же является 10-й ракеткой мира у мужчин.

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21
декабря

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  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
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