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четверг, 01 августа 2019 11:05

Свитолина похвасталась фото в прозрачном белье

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Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина показала новое откровенное фото со съемок для мужского журнала XXL.

Наша спортсменка позировала для эротического календаря издание. Свитолина установила соответствующее фото на аватарку своего профиля в Instagram.

На снимке теннисистка сидит в прозрачном белье на краю ванны. При этом на плечи она накинула меховую накидку. В качестве обуви Элина выбрала грубые черные ботинки.

Автор: Instagram
  Элина Свитолина снялась для мужского глянца
Элина Свитолина снялась для мужского глянца

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Кроме Свитолиной, в съемках эротического календаря для журнала XXL участвовали ведущая Леся Никитюк, легкоатлетка Марина Бех, дуэт "НеАнгелы" и другие известные украинки.

https://www.obozrevatel.com
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