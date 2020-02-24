Свитолина похвасталась фото с легендарным футбольным тренером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась с легендарным Арсеном Венгером на торжественном вечере в Катаре.

О встрече с легендарным тренером лондонского "Арсенала" Свитолина сообщила на своей странице в социальной сети.

"Гала-ужин в замечательной компании", - подписала фотографию украинка.

Автор: instagram Арсен Венгер и Элина Свитолина

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Арсен Венгер сейчас работает руководителем отдела глобального развития футбола в ФИФА. До этого 22 года возглавлял "Арсенал" с которым выиграл трижды АПЛ и пять раз Кубок Англии.