Свитолина похвасталась фото с легендарным футбольным тренером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась с легендарным Арсеном Венгером на торжественном вечере в Катаре.
О встрече с легендарным тренером лондонского "Арсенала" Свитолина сообщила на своей странице в социальной сети.
"Гала-ужин в замечательной компании", - подписала фотографию украинка.
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Арсен Венгер сейчас работает руководителем отдела глобального развития футбола в ФИФА. До этого 22 года возглавлял "Арсенал" с которым выиграл трижды АПЛ и пять раз Кубок Англии.
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