Свитолина победила россиянку на Открытом чемпионате США

Элина Свитолина встретится с Симоной Халеп. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) обыграла Дарью Касаткину (№27 WTA) из России в матче третьего круга US Open – 6:4, 6:2.

В личных встречах Свитолина ведет – 6:0. Матч длился 1 час 15 минут Элина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3/9 брейк-поинта.

В 1/8 финала украинка сыграет против Симоны Халеп из Румынии. Элина в четвертый раз в карьере выступит в 1/8 финала в Нью-Йорке.

В 1/32 финала US Open Свитолина победила испанку Ребеку Машарову – 6:2, 7:5.

Касаткина обыграла Маркету Вондроушову из Чехии, которой Свитолина уступила в полуфинале олимпийского теннисного турнира.

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Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио, обыграв в матче за третье место Елену Рыбакину из Казахстана. В августе Свитолина выиграла турнир в Чикаго.