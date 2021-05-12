Свитолина победила американку российского происхождения

Свитолина дважды побеждала на турнире в Риме. Фото: Reuters

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (шестая ракетка в мире) успешно стартовала на турнире в Риме с призовым фондом €1,577 млн.

Начав борьбу сразу со второго круга, 26-летняя одесситка обыграла за 1 ч. и 40 мин. в трех партиях 19-летнюю американку Аманду Анисимову (39-я в рейтинге). В первом сете, уверенно поведя в счете 2:0, Элина отдала сопернице шесть (!) геймов подряд, а с ними и партию - 2:6. Сообщают fakty.ua

Второй, наоборот, начался для Свитолиной так-сяк (она уступала - 1:2), но, справившись с нервами, украинка за 36 мин. одолела оппонентку - 6:3.

В решающей партии куда более опытная Элина дожала неуступчивую соперницу - 6:4.

Счет личных противостояний теннисисток стал 2:1 в пользу украинки (в 2018 году Свитолина победила Анисимову в Цинциннати - 6:4, 6:4, а в 2020-м американка взяла реванш в Дохе - 6:3, 6:3).

Победа в поединке с дочерью русских эмигрантов принесла Элине €16 935 призовых и 120 рейтинговых очков. За путевку в четвертьфинал соревнований в столице Италии украинка поборется с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (12-я ракетка) и Бернардой Перой (69-я) из США.

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Элина Свитолина восьмой год подряд приезжает на турнир в Рим. В 2017-м и 2018-м украинка становилась чемпионкой соревнований, обыграв в обоих финалах румынку Симону Халеп. В прошлом году Элина дошла в столице Италии до четвертьфинала.