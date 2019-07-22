Свитолина осталась в топ-10 рейтинга WTA

Свитолина продолжает удерживать высокую 7-ю строчку в рейтинге

В обновленном рейтинге WTA сразу 4 украинки оказались в топ-100. Но они почти не изменили своих мест по сравнению с предыдущей неделей.

Лучшей среди украинок продолжает оставаться Элина Свитолина. Она сохранила за собой 7 место в рейтинге.

Второй ракеткой Украины является 19-летняя Даяна Ястремская. Она на 34 месте в рейтинге. На 36 месте - Леся Цуренко.

Екатерина Козлова потеряла позицию и опустилась на 67 место. Зато на место вверх поднялась Екатерина Завацкий - 132 строчка в рейтинге.

Ангелина Калинина опустилась на 2 ступеньки (139 место), Марта Костюк осталась в топ-200 (199 место).

Наибольший рывок среди украинок в Марианны Закарлюка. Она поднялась вверх на 26 позиций, но занимает лишь 604 место.

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Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На 2 позиции японка Наоми Осака. Плишкова из Чехии на 3 месте.